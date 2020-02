Voor miljardair Bloomberg is niks te gek om Trump te verslaan

Het Bloomberg Effect, noemt een belangrijke adviseur van Bernie Sanders het. Een campagnemedewerker in South Carolina stapte op deze Chuck Rocha af om te vertellen dat hij besloten had voor de campagne van Michael Bloomberg te gaan werken. ,,Hey Chuck, ik sta achter Bernie, ik ga op Bernie stemmen, maar ik ga nu voor het geld,” zo omschreef Rocha tegenover online magazine The Hilll hoe dat ging. ,,Want hij verdubbelt mijn salaris tot november en ik moet mijn rekeningen betalen als dit allemaal voorbij is.” Okay, zei Rocha – je moet doen wat je moet doen. ,,We willen nog steeds graag je stem, en vraag je mama en papa of ze ook voor Bernie stemmen. En hij zei: ‘oh, geen probleem’.”



Het is het gevolg van de ongewone campagnestrategie van de schatrijke voormalig burgemeester van New York: smijten met geld. Bloomberg, naar schatting 60 miljard dollar waard, financiert zijn campagne uit eigen zak en geeft zoveel uit aan salarissen en voordeeltjes voor zijn team, dat andere politieke groepen grote moeite hebben geschikte medewerkers te vinden.