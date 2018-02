'Voor onzedelijk dansen opgepakte toeristen worden afgeperst'

De tien jonge mannen en vrouwen die in Cambodja werden aangehouden wegens 'pornografisch dansen' zeggen te worden afgeperst. Dat zeggen enkele familieleden van tegenover Sky News . Na betaling van ruim 31.000 euro zouden ze vrijgelaten worden. ,,Wie zegt dat we later niet nog eens moeten betalen?"

De groep werd afgelopen weekend gearresteerd omdat zij 'pornografisch' zouden hebben gedanst. Een van hen is waarschijnlijk de Nederlandse Job van der W. (22) uit Haarlem. De toeristen, waarvan de mannen zijn kaalgeschoren, betuigenden in een video al spijt. ,,Ik heb geen enkel probleem met Cambodja. Ik heb één fout gemaakt. En het blijft bij die ene fout", zegt een van hen in die video.

Afpersing

Of de acht mannen en twee vrouwen na betaling van het geld ook daadwerkelijk naar huis kunnen, is onduidelijk. De Cambodjaanse autoriteiten zouden hebben gezegd dat ze hun paspoort niet terug krijgen, en later verplicht nog een hoorzitting zouden moeten bijwonen.

Sommige leden van de groep zouden aan familieleden hebben verteld dat hen een schikking is aangeboden. Als ze zouden bekennen hoeven ze 'maar' zes weken de gevangenis in en worden ze daarna na betaling van een boete vrijgelaten. Een van de bronnen rond de familie stelde tegenover Sky: ,,Het is gewoon afpersing. Veertigduizend dollar is een hoop geld om ergens vandaan te halen."

Ongerust

,,Er is niet aan ons verteld dat het een echte regeling voor een borgtocht is. Volgens ons worden we gewoon gevraagd om een eenmalige betaling om ze vrij te krijgen", zegt een van de contacten van de families.