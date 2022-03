Voorbijganger hoort hulproep van man die twee dagen vastzit in ondergrondse pijpleiding

Volgens een woordvoerder van de plaatselijke brandweer heeft de man ongelooflijk veel geluk gehad. ,,Op de een of andere manier slaagden mensen die langskwamen op een wandelpad op enige afstand van het regenwatersysteem erin om zijn hulpgeroep te horen. Dat is redelijk wonderbaarlijk omdat het daar behoorlijk winderig was’', aldus Steve Hill.

De man was bewust de 40 centimeter brede pijpleiding voor het regenwatersysteem binnengegaan, maar was op een gegeven moment vast komen te zitten in een smaller gedeelte van de pijp. Op dat moment kon de man niet meer voor- of achteruit. De man vertelde de politie dat hij ongeveer twee dagen vast had gezeten voordat voorbijgangers zijn geschreeuw hoorden.