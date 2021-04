Voormalig kroonprins Jordanië tekent voorgelegde verklaring en 'blijft loyaal aan koning'

VIDEO Le­go-ben­des bouwen met rooftoch­ten aan eigen imperium, sets zijn honderden euro's waard

1 april Lego is zeer in trek, óók bij criminelen. Heuse bendes stropen winkels in Europa en Amerika af om er - het liefst - met de exclusievere producten vandoor te gaan. De diefstal is lucratief: voor tweedehands Lego wordt vaak flink de portemonnee getrokken.