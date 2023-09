Voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio krijgt 22 jaar cel, hoogste straf tot nu toe voor Capitoolbestorming

Tarrio, die tot september 2021 de landelijke voorzitter van de extremistische groep was, werd al in mei door een jury schuldig bevonden aan onder meer opruiende samenzwering en het belemmeren van een parlementaire procedure. Tijdens het proces betuigde Tarrio spijt over zijn rol in de aanval. Aanklagers hadden 33 jaar cel tegen hem geëist. De verdediging stelde dat de Proud Boys als zondebok zijn gebruikt en vroeg om een lagere straf.

Tarrio was tijdens de bestorming zelf niet in Washington, maar was volgens aanklagers vanuit de stad Baltimore direct betrokken bij het aansturen van de aanval. Een rechter had hem destijds bevolen uit de stad te blijven. Tarrio was twee dagen voor de bestorming opgepakt voor het in brand steken van een Black Lives Matters-spandoek van een kerk en illegaal bezit van munitie, waarvoor hij later ruim vijf maanden cel kreeg.