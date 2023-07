Voormalig VRT-presentator Martine Tanghe (67) overleden

Martine Tanghe, voormalig VRT-journaliste en jarenlang presentator van ‘Het journaal’, is zondagochtend op 67-jarige leeftijd thuis overleden. Dat meldt de VRT. Martine was al enkele jaren ziek en leed aan kanker.

Martine Tanghe was ruim 42 jaar lang journalist en nieuwspresentator bij VRT. Ze startte haar carrière bij de openbare omroep toen ze amper 23 was, na een studie Germaanse filologie aan de KU Leuven. ,,Ik kwam recht van de schoolbanken, en belandde jong en onervaren in een vreemde wereld”, zei ze daarover tijdens de uitzending ‘50 jaar televisie’ in 2003. Amper enkele maanden later presenteerde ze al haar eerste journaal.

,,Je werd voor de leeuwen gegooid. Collega Bavo Claes zat tijdens mijn eerste journaalpresentatie naast mij op de grond, om snel te kunnen ingrijpen als ik zou uitvallen. Maar dat bleek niet nodig.”

Bijna een half decennium was ze klokslag 19.00 uur een vaste waarde in de Vlaamse huiskamers. Ze was ook jarenlang het vaste gezicht van de verkiezingsprogramma’s van VRT. Heel haar carrière lang was ze een voorbeeld en een ambassadeur van mooi en helder Nederlands.

Ze las bijvoorbeeld jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, de spellingwedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. ​Voor die verdienste kreeg ze vorige donderdag, 20 juli, nog het prestigieuze ereteken van Commandeur in de Kroonorde. ​ Daarnaast was Martine een boegbeeld van Kom op tegen kanker. ​

KIJK. Zo ging Martine Tanghe in 2020 met pensioen.

‘Hou vol, het komt goed’

In november 2020 ging Martine met pensioen, middenin de coronaperiode. Haar laatste woorden luidden: ,,Ik zal u missen. Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal weer goed.” Na haar carrière bleef ze actief, onder meer als juryvoorzitter bij de nieuwe Vlaamse prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en als theatermaakster.

Martine vocht in het verleden al eens tegen kanker. Eind 2011 raakte bekend dat ze borstkanker had. Toen verdween ze enkele maanden van het scherm. ,,Er is leven na kanker. Ik ben blij dat ik een teken kan geven voor mezelf, maar ook voor al die anderen die het nieuws krijgen, dat het geen doodvonnis hoeft te zijn”, liet ze daarna optekenen.

Maar de kanker die ze tien jaar eerder klein kreeg, stak na haar pensioen toch weer de kop op. Martine laat drie kinderen na: Clara, Jan bos en Stijn. Haar man, VRT-journalist Jos Van Hemelrijck, stierf in 2019 op 71-jarige leeftijd.

Volledig scherm Martine Tanghe in augustus 2022. © Joel Hoylaerts / Photonews