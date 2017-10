Voormalige neonazi gaat verkiezingen Oostenrijk beslissen

Na Duitslandgaan de rechts-populisten ook in Oostenrijk voor een aardverschuiving zorgen. Bij de parlementsverkiezingen van komende zondag maakt de voormalige neonazi Heinz-Christian Strache kans op een plek in de regering.

De peilingen wijzen uit dat Strache's Vrijheidspartij (FPÖ) de tweede van het land wordt, na de centrum-rechtse Volkspartij (ÖVP) van de nog maar 31-jarige Sebastian Kurz.

De FPÖ domineerde de verkiezingscampagne met harde uitspraken over immigranten en de radicale islam maar profiteert ook van een smerige campagnestrijd tussen de ÖVP en de sociaal-democratische SPÖ.

In ÖVP en de SPÖ vechten elkaar openlijk de tent uit na de zogeheten Schmutzkübel-affaire (strontemmer). Op Facebook verschenen tal van nepberichten. Een pagina met de titel 'Wij steunen Kurz' staat vol racistische bijdragen van 'Kurz-aanhangers'. Een andere: 'De waarheid over Kurz' bevat antisemitische berichten die afkomstig lijken van FPÖ'ers. Er wordt onder meer beweerd de Joodse miljardair George Soros de financier is van de SPÖ-partijleider.

Witwaspraktijken

Beide pagina's zijn inmiddels verwijderd maar het dagblad Die Presse achterhaalde dat ze allebei zijn gemaakt op een kantoor van SPÖ-campagneadviseur Tal Silberstein. Hij is in augustus in Israël opgepakt vanwege witwaspraktijken. De SPÖ had de samenwerking met Silberstein toen al verbroken.

De teksten op de Facebookpagina's zoude afkomstig zijn van Peter Puller, die ooit als campagnestrateeg betrokken was bij een campagne van de ÖVP. Hij gaf partijleden destijds het advies om lezersbrieven vol feitelijke onjuistheden aan krantenredacties te sturen.

Wie precies achter de smeercampagne zit en of de partij zelf de opdracht heeft gegeven, kon Die Presse niet achterhalen. Wel liet de SPÖ weten dat één medewerker op de hoogte bleek te zijn geweest, maar die ligt onaanspreekbaar in het ziekenhuis na een zwaar ongeluk.

Volledig scherm SPÖ-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz is het middelpunt van een smeercampagne. © EPA

Neonazi's

De rechts-populistische Strache spint er garen bij. De Oostenrijker was lange tijd omstreden omdat hij op zijn twintigste in Duitsland is opgepakt toen hij meeliep in een mars van neonazi's.

Nu kan Strache volgens de peilingen rekenen op bijna 30 procent van de stemmen. De ÖVP en de SPÖ, die al decennia aan de macht zijn in Oostenrijk hebben regeringsdeelname met de FPÖ niet uitgesloten.

Daarmee lijken de rechts-populisten een sleutelrol te gaan vervullen bij de formatie. Strache kan de eerste naoorlogse regeringsvertegenwoordiger in Europa met een neonnaziverleden worden.

De FPÖ wil dat migranten geen aanspraak meer kunnen maken op sociale voorzieningen en integratiecursussen afschaffen. Verder pleit de partij voor referenda, zoals in het buurland Zwitserland en voor nauwere samenwerking met de landen en gebieden waarmee in de negentiende eeuw het Oostenrijks-Hongaarse rijk werd gevormd.

Beatrix

De FPÖ is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een voormalig SS-lid. De latere leider Jörg Haider vormde in 2000 een regering met de SPÖ, waarmee voor het eerst rechts-populisten aan de macht kwamen. Het veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Europa. In Nederland ontstond zelfs discussie of toenmalig koningin Beatrix nog wel naar Oostenrijk op vakantie mocht. Tal van landen stelden economische sancties tegen het Alpenland in.