Voormalige oligarch: ‘Als Poetin verliest in Oekraïne, verliest hij ook de macht en mogelijk zijn leven’

oorlog oekraïne LIVE | ‘EU gaat tot 15.000 Oekraïense soldaten opleiden’, Zelenski neemt Elon Musk op de hak

De lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen om zo snel mogelijk trainingen te organiseren voor maximaal 15.000 Oekraïense soldaten, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat zich baseert op bronnen bij de EU. En de Oost-Oekraïense plaats Lyman, ruim vier maanden lang een bolwerk van pro-Russische troepen in de regio Donetsk, is weer helemaal in handen van de Oekraïners. Ook in de regio Cherson worden plaatsen heroverd. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

21:40