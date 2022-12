Voortvluchtige Belgische gangster opgepakt voor ‘wildwest overval’ op goudtransport in Amsterdam

Een Belgische gangster die werd gezocht voor zijn vermeende rol bij de gewelddadige overval op het goudtransport in Amsterdam, in mei vorig jaar, is gearresteerd in het West-Afrikaanse Guinee. Dat meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws .

Leden van het Belgische politieteam gespecialiseerd in de opsporing van voortvluchtige gedetineerden en collega's van de federale gerechtelijke politie wisten de 27-jarige Ibrahim Akhlal te lokaliseren in Conakry, de hoofdstad van Guinee. De twintiger leefde er ondergedoken sinds hij internationaal werd gezocht in verband met de overval op het waardetransport. Guinese agenten onderschepten Akhlal in de nacht van 16 op 17 december terwijl hij onderweg was naar een nachtclub.

De gangster, die in maart 2020 uit de gevangenis in Brussel ontsnapte waar hij een celstraf van 21 jaar uitzat voor vier ‘brutale’ overvallen, zal wellicht binnenkort worden uitgeleverd aan België.

Gestolen Porsche en machinegeweren

Akhlal werd door de Nederlandse politie geïdentificeerd als een van de vier voortvluchtige verdachten van de gewelddadige overval op het goudtransport in Amsterdam. Op 19 mei 2021 beukte de bende met een gestolen Porsche Cayenne de poort van het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord open. Gemaskerde mannen met machinegeweren schoten in de lucht, bonden het personeel vast en gingen er in verschillende vluchtwagens vandoor met de inhoud van een voertuig van Brink's: goudstaven en edelmetalen ter waarde van 14,5 miljoen euro waarvan een deel nog zoek is.

Het gaat om specifiek, ‘niet zo makkelijk te verhandelen materiaal’ zoals emmers platinum. Ook mist er nog 1,5 kilo aan goudkorrels, verklaarde de politie eind maart in Opsporing Verzocht. In de uitzending werden beelden vertoond van de vier nog voortvluchtige verdachten onder wie Ibrahim Akhlal. Het Vlaamse opsporingsprogramma FAROEK verspreidde de beelden van de voortvluchtigen eveneens. In november vorig jaar werd in Servië een andere gevluchte overvaller ingerekend nadat het speciale Belgische politieteam hem had gelokaliseerd.

Broek in Waterland

De overvallers vluchtten in meerdere auto’s naar het dorp Broek in Waterland, boven Amsterdam, achtervolgd door een grote politiemacht. In een weiland schoot de politie een 47-jarige overvaller (een Fransman) dood en hield zij vijf anderen aan. Vier anderen weten te ontkomen en rijden naar Rotterdam-Zuid. Onderweg wisselen ze van auto en nummerplaat. Beveiligingscamera's leggen hen nog dezelfde dag ‘ontspannen’ vast in de buurt van een vermeend safehouse. Op de bewakingsbeelden waren ze ‘zeer herkenbaar’ te zien.

In november arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. De vrouw zit niet vast, de Fransman wel.

Celstraffen tot 18 jaar

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam eiste vorige maand gevangenisstraffen tot 18 jaar tegen de acht verdachten van de overval op het goudtransport.

AMSTERDAM - Rechtbanktekening van verdachte (VLNR) Abdi Karim El G., Valon M., Sidy S., en Nourdine H. tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen zes verdachten van een gewapende roofoverval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Op de overval volgde een wildwest-achtervolging naar Broek in Waterland. Bij de schietpartij tussen de overvallers en de politie kwam een verdachte om het leven.

BROEK IN WATERLAND - Een uitgebrande auto bij het weiland. Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord is geëindigd in een weiland in Broek in Waterland. De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden, meldt de politie Amsterdam.