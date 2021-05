Voortvluchtige Franse oud-militair zwaargewond bij klopjacht: ‘Hij vuurde op militairen’

Boris Johnson in geheim getrouwd met Carrie Symonds

30 mei Downing Street bevestigt dat premier Boris Johnson is getrouwd. De Britse premier woonde samen in de beroemde ambtswoning op nummer 10 met zijn verloofde Carrie Symonds en Britse media berichtten zaterdag dat ze stiekem zijn getrouwd. Het paar was sinds december 2019 het eerste koppel dat er ongehuwd woonde. Het is ook voor het eerst in 199 jaar dat een Brits premier tijdens zijn ambtsperiode in het huwelijk treedt.