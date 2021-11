Vrachtwagen rijdt in op wachtende rij auto’s bij tolpoort in Mexico: 19 doden

video Oxfam: superrij­ken in 2030 verantwoor­de­lijk voor 16 procent van CO2-uit­stoot

Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib is zeer kritisch over de ,,buitensporige” uitstoot van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking. Volgens een onderzoek in opdracht van Oxfam neemt die rijkste 1 procent in 2030 naar verwachting 16 procent van de totale wereldwijde uitstoot van CO2 voor zijn rekening, bijvoorbeeld door privéjets, megajachten en overdadig consumptiegedrag van superrijken.

