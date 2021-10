Vreselijke stank teistert Amerikaanse stad al weken: 'De geur van lijken’

De gemeenteraad van Carson heeft de noodtoestand uitgeroepen. Maar gefrustreerde bewoners zeggen dat het te lang duurt om een ​​probleem op te lossen dat meer dan hinderlijk is. De stank is zo ondraaglijk dat ze er fysiek onwel van worden. De geur zou zijn ontstaan doordat in het Dominguez-kanaal, een ruim 25 kilometer lange rivier, ontbindende vegetatie waterstofsulfidegas afgeeft.

Fysiek ziek

Lakesia Livingstone, die in Carson woont, rook de geur voor het eerst toen ze haar zoon wegbracht naar zijn voetbaltraining. ,,Het was als een geur van rotte eieren, vreselijk, erg sterk”, zegt Livingstone tegen The Guardian. ,,Ik dacht, oh mijn god, er is iets aan de hand.”