Vrienden komen om het leven bij ongeval op Vlaamse snelweg: ‘We zitten nog met veel vragen’

De zware botsing vond woensdag kort na 21.15 uur plaats. De slachtoffers reden met hun auto in oostelijke richting, toen de bestuurder net voorbij de oprit in Jabbeke de controle over het stuur verloor. Hij ramde eerst de middenberm, waardoor zijn voertuig naar rechts werd gekatapulteerd. Daar botste de wagen tegen de vangrail en de betonnen pijler van een fietsersbrug over de E40. De klap was enorm, de auto ging door de impact verschillende keren over de kop. Brokstukken vlogen metersver over de snelweg. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand op de linkerrijstrook. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Beide inzittenden overleefden de crash niet.

Levensgenieter

Eén van de slachtoffer is Pieter Gevaert (36) uit Oostende. Hij werkte in de horeca en was sinds vier jaar samen met zijn vriendin Kyara Schacht (25). De verslagenheid bij de jonge vrouw is groot, net zoals bij zijn vele vrienden en familie. ,,Pieter was een enorm optimistisch iemand. Hij wou voor iedereen het goede doen”, zegt Kyara. De 25-jarige vrouw is zelfstandig kapster en kreeg woensdagavond het verschrikkelijke nieuws te horen. ,,Wat er precies is gebeurd, weten ook wij momenteel niet. Onze focus ligt momenteel op het verwerken van ons verdriet”, zegt Kyara. De vrouw was zoals gezegd al enkele jaren samen met Pieter. Het waren mooie jaren vol prachtige herinneringen, klinkt uit alles wat ze vertelt. ,,Natuurlijk hadden we het over onze toekomst en werd er al eens over trouwen gepraat. Dat hoort erbij als je gelukkig bent, zoals bij ons het geval was. We woonden ook samen. Kinderen hadden we nog niet, enkel een hondje.”