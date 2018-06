'Vrienden' met VS of niet, Noord-Korea verbetert kernreactor

Dat blijkt uit een analyse van 38 North, een invloedrijke Amerikaanse denktank die Noord-Korea scherp in de gaten houdt.



Op de foto's is te zien dat er aanpassingen zijn gedaan aan de plutoniumproducerende reactor van Yongbyon en een aantal ondersteunende werkplaatsen. Het zijn, schrijft 38 North, 'upgrades' die al gepland stonden, lang voor de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump begin juni.



In de analyse staat weliswaar dat de verbeteringen aan het atoomcentrum geen relatie hebben met Noord-Korea's belofte om te stoppen met kernproeven, maar dat Pyongyang nu doorgaat met groot onderhoud van de nucleaire fabriek is zorgelijk. Dat Kim Yong-un zijn schaarse financiële middelen daarvoor inzet, laat zien dat er van denuclearisatie voorlopig geen sprake is.



Dat staat in schril contract met Trumps verklaring onlangs dat er vanuit Noord-Korea niet langer een nucleaire dreiging is. ,,Hij heeft gewoon gelogen. Het heeft het uit zijn duim gezogen'', concludeert Remco Breuker, Koreadeskundige van de Universiteit van Leiden. Hij is niet verbaasd dat Pyongyang ongestoord door lijkt te gaan met het kernwapenprogramma, de 'verbeterde verhouding' met de VS ten spijt. ,,Noord-Korea heeft nooit gezegd dat ze reactoren gaan ontmantelen.''



Ook Amerikaanse deskundigen zijn zeer kritisch, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, verdedigt Trumps eerdere uitspraken. ,,Er is minder dreiging.''