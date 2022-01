Vroeger postkoetsen, nu plunderen bandieten dagelijks treinen in Los Angeles

Kazachse autoritei­ten melden 8000 arresta­ties, ‘staats­greep’ voorkomen

De Kazachse autoriteiten hebben 8000 arrestaties verricht naar aanleiding van de protesten die vorige week in het Centraal-Aziatische land uitbraken. President Tokajev liet maandagochtend in een toespraak weten dat een ‘staatsgreep’ was voorkomen.

10 januari