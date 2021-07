Vrouw (32) sterft nadat ze selfie wil nemen aan rand van waterval

Video Ondanks hulpkreten weinig hoop slachtof­fers levend onder puin vandaan te halen in Pepinster

18 juli In het zwaar getroffen Belgische plaatsje Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, zijn nog altijd 22 mensen vermist. Gisteravond zijn er vier dodelijke slachtoffers teruggevonden. Reddingswerkers hoorden rond 19.00 uur een of twee stemmen roepen vanuit het puin. De hoop nog iemand levend onder het puin vandaan te halen, slinkt echter.