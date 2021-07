Vrouw (60) verwisselt diamanten ter waarde van 4,8 miljoen euro met kiezels

Lakatos, een Française, overviel in maart 2016 juwelier Boodles in Londen. Ze maakte onderdeel uit van een internationale georganiseerde misdaadbende. Tijdens haar bezoek aan de Britse hoofdstad deed ze zich voor als een expert die naar de juwelier was gestuurd om zeven diamanten te inspecteren voor een rijke Russische investeerder.

Kiezelstenen

Om zichzelf meer tijd te geven in de winkel deed Lakatos alsof ze geen Engels kon spreken. Tijdens de ‘inspectie’ stopte ze de diamanten in haar handtas en verving deze door kiezelstenen. Het personeel had pas door dat de kostbare edelstenen verdwenen waren nadat Lakatos de winkel had verlaten.



De vrouw werd afgelopen woensdag veroordeeld door het Londense Southwark Crown Court en schuldig bevonden aan de diefstal. In een persbericht liet de Londense politie weten dat de overval goed voorbereid was. Op de dag voor de overval arriveerde ze in Londen, waarna ze samen met twee andere vrouwen alvast een kijkje nam in de winkel. De volgende dag keerde ze terug, vermomd als ‘Anna’ de diamantenexpert.