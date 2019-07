Vrouw (79) moet tien dagen gevangenis in voor voeren zwerfkatten

Een 79-jarige vrouw uit de Amerikaanse plaats Garfield Heights (Ohio) is tot haar grote verbijstering veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien dagen omdat ze tegen alle afspraken in de zwerfkatten bij haar woning eten gaf. Nancy Segula moet zich 1 augustus melden bij de Cuyahoga County Jail in Ohio. Ze noemt haar straf ‘idioot en absurd’. ,,Ik verdwijn achter de tralies voor een goede daad.”

Toen ze recent van een rechter haar straf hoorde, klopte Segula bijna wanhopig aan bij het lokale televisiestation WKBN27. Dat interviewde de vrouw over de achtergronden van een straf die door Amerikaanse en inmiddels ook internationale media buitensporig wordt genoemd.

Segula kreeg haar straf als slotakkoord op vier officiële waarschuwingen op papier die ze sinds 2017 kreeg. In dat jaar verhuisde haar buurman die zijn katten achterliet. Ze begon de dieren uit bezorgdheid te voeren, maar de nieuwe bewoners van het pand naast haar vinden dat maar niks. Die alarmeerden de politie keer op keer als ze de vrouw de dieren zag voeren. In de woonplaats van Segula is het eten geven van dieren zonder eigenaar officieel verboden. ,,Maar ik heb het als groot poezenliefhebber toch altijd gedaan omdat ik me zorgen over die arme dieren maak.”

Recent klikten de buren voor de zoveelste keer over de in overtreding zijnde vrouw. Justitie besloot vervolgens dat de maat vol is en presenteerde haar een celstraf van tien dagen. Segula ziet als een berg op tegen haar ruime week achter de tralies. ,,Ik ben me werkelijk van geen kwaad bewust. Deze straf staat absoluut niet in verhouding tot wat ik heb gedaan. Zeker als je ziet hoeveel foute types er ongestraft rond kunnen blijven lopen.”

Haar zoon Dave Pawlowski maakt zich nu al grote zorgen over het verblijf van zijn moeder in de cel. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven dat ze deze straf heeft gekregen. Zo'n oude vrouw opsluiten is gevaarlijk want in gevangenissen is sprake van misstanden waar mijn moeder nooit tegen opgewassen zal zijn.” Hij noemt de celstraf ‘een potentieel trauma’ voor zijn moeder. ,,Ze heeft een goed hart.”