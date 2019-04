Vrouw aangehouden na moord op Noord-Ierse journaliste

De politie maakte de arrestatie vanochtend bekend. Waar de vrouw van wordt verdacht is niet bekend. Ze is gearresteerd op grond van anti-terreurwetgeving.



De 29-jarige Lyra McKee stond naast een politieauto toen ze bij onlusten door een kogel in haar hoofd werd geraakt. De militante republikeinse groepering RealIRA heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood.



,,Tijdens een aanval op de vijand is Lyra McKee, die naast de vijandelijke troepen stond, op tragische wijze om het leven gekomen’’, luidt het in de brief van de groepering. De RealIRA biedt de partner, familie en vrienden van Lyra McKee haar ‘oprechte verontschuldigingen aan’. De mededeling werd geverifieerd door middel van een codewoord, meldt The Irish News.