Vrouw die gouverneur New York beschuldigt van betasten borst: ‘Wat hij me aandeed was een misdaad’

De oud-medewerker die een aanklacht heeft ingediend tegen gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York omdat hij haar ongewenst zou hebben betast, heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over de zaak. Brittany Commisso heeft een interview gegeven aan tv-zender CBS News en de krant Times Union . Cuomo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie.

Het interview wordt maandag op televisie uitgezonden, maar zondag werden al korte fragmenten vrijgegeven. Commisso legt in het vraaggesprek uit dat ze aangifte heeft gedaan omdat de gouverneur verantwoordelijk moet worden gesteld voor zijn daden. ,,Wat hij mij aandeed was een misdaad. Hij overtrad de wet’’, zegt ze.

Commisso is een van de elf vrouwen die hebben aangegeven dat ze seksueel zijn lastiggevallen door Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van de staat New York. Haar verklaring stond al vermeld in het rapport van procureur-generaal Letitia James, maar tot nu toe was haar naam niet bekend. In het rapport stond ze aangeduid als ‘executive assistant #1’.

De vrouw heeft verklaard dat Cuomo haar borst heeft betast tijdens een bijeenkomst in zijn ambtswoning. Het is de ernstigste van de beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee Cuomo wordt geconfronteerd. Commisso zegt dat de gouverneur wel vaker ongepast gedrag vertoonde. Zo zou hij eens over haar rug hebben gewreven bij het maken van een foto. Ze heeft het over een patroon van ,,roofzuchtig gedrag’’.

Ook zei Commisso in het interview dat omhelzingen en zoenen op de wang een keer escaleerden toen Cuomo haar op de lippen kuste. Ze verklaarde dat ze niet eerder melding heeft gemaakt van de incidenten omdat ,,mensen niet begrijpen dat dit de gouverneur van New York is. Er staan bewakers buiten de ambtswoning en er is ander personeel. Die bewakers zijn er niet om mij te beschermen. Die zijn daar om hém te beschermen.’’

Volledig scherm Brittany Commisso (links) tijdens het interview met de tv-zender CBS News. © AP

‘Uitgebreid onderzoek’

De aangifte die Commisso heeft ingediend tegen Cuomo zal ,,zeer uitgebreid’’ worden onderzocht. Dat zegt sheriff Craig Apple van Albany County, waar de aangifte is gedaan en waar ook de ambtswoning van de gouverneur staat. De sheriff zegt het strafrechtelijk onderzoek niet te zullen overhaasten of vertragen vanwege de hoge functie van de verdachte. ,,We zijn in de beginfases van dit onderzoek. We behandelen slachtoffers hetzelfde. We onderzoeken hetzelfde. Alleen zijn hier meer ogen op gericht’’, aldus Apple.

Gouverneur Cuomo ontkent dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Zijn advocaat Rita Glavin zei vrijdag tegen verslaggevers dat Commisso’s verklaring is verzonnen, waarbij ze verwees naar e-mails en ander bewijs die haar getuigenis zouden ondermijnen.

Cuomo verzet zich ook tegen diverse oproepen om af te treden, onder meer van de Amerikaanse president Joe Biden en van zijn collega-Democraten. Daarnaast staat hem mogelijk een afzettingsprocedure (‘impeachment’) te wachten in het parlement van de staat New York.