Vrouw die poseerde bij doodgeschoten giraffe: ‘Ik heb er kussens van laten maken’

De Amerikaanse vrouw die afgelopen zomer met de dood werd bedreigd nadat ze een foto op sociale media had gedeeld waarop ze trots poseerde bij een giraffe die ze zelf had doodgeschoten, heeft uitgelegd wat ze nadien met het dode beest heeft gedaan. ,,Opgegeten”, vertelt ze. ,,Het was heerlijk. En ik heb er kussens van laten maken.’’

De 38-jarige Tess Thompson Talley was een half jaar daarvoor naar Zuid-Afrika gereisd om er op zeldzame diersoorten te jagen. Zelf was ze uitermate tevreden met haar vangst. ,,Once in a lifetime. Hij was 18 jaar oud, woog bijna tweeduizend kilo en ik ben gezegend zo’n 900 kilo vlees van hem te krijgen’’, zo schreef ze destijds bij de foto’s.

Ondanks de scheldkanonnades en zelfs doodsbedreigingen die ze vervolgens over zich heen kreeg, zette ze haar hobby gewoon voort, zo vertelde ze deze week in een interview bij de Amerikaanse tv-zender CBSN. Tijdens een reportage wordt ze gevolgd tijdens een jachtexpeditie in Texas, waarbij ze wederom met een geschoten dier op foto gaat.

Ondanks de doodsbedreigingen, is Tess blijven jagen.

Bovendien legde ze uit wat ze met de doodgeschoten giraffe heeft gedaan. Van de huid liet ze onder meer een koffer voor haar geweer maken. ,,Zo heb ik hem altijd bij me. Ik heb er ook kussens van laten maken. Iedereen vindt ze leuk.’’ Het vlees van de giraffe at ze op. ,,Het was heerlijk’’, lacht ze.

Spijt heeft ze niet. ,,Dit is nu eenmaal wat jagers doen. Foto’s nemen van wat we neerschieten. Dat hebben jagers altijd al gedaan en daar is niets mis mee. Jagen is mijn hobby en ik beleef er heel veel plezier aan. Ik ben erg trots op die giraffe.’’

Ze voegde eraan toe dat ze zeer verrast was door de in haar ogen ‘belachelijke’ reacties, zelfs van collega's die er bij haar werkgever aandrongen om haar te ontslaan. Volgens haar draagt haar jacht er juist aan bij om de hoeveelheid dieren in het wild in een bepaald gebied te beheren.