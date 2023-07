Vrouw en kind overleden bij vermoedelijk gezinsdrama in België, baby gewond

Het restaurant werd door de politie afgezet met schermen. Hulpdiensten hadden rond 16.20 uur een melding gekregen van een man, die meldde dat hij zelf was gebeld door zijn voormalige werkgever. Die vertelde een zeer verontrustend bericht: hij meldde dat hij zijn vrouw en kinderen iets had aangedaan.

De hulpdiensten snelden daarop naar restaurant Cocolo. Volgens de melder zouden de vrouw en de kinderen zich in het appartement boven die zaak bevinden. Dat bleek ook zo te zijn, maar voor de moeder en een kind kon geen hulp meer baten. In de woning werd ook een baby gevonden, die gewond was geraakt. Gelukkig verkeerde dat tweede kindje niet in levensgevaar. Over de leeftijden van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.