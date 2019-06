Vrouw is terug in El Salvador om verdronken man en dochtertje te begraven

Hof van cassatie hakt knoop door: ‘Verlamde Fransman heeft recht te sterven’

28 juni Het hof van cassatie, het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, heeft vandaag in een spoedprocedure bepaald dat de 42-jarige Vincent Lambert het recht heeft te sterven. De man liep door een motorongeluk ernstig hersenletsel op en verkeert sinds 2008 in een vegetatieve toestand. Een besluit over zijn toekomst zorgde voor bittere verdeeldheid in zijn familie.