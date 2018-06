Vrouw Israëlische premier verdacht van fraude met diners

Volgens de aanklacht bestelde Netanyahu tussen 2009 en 2013 honderden van die maaltijden op kosten van de belastingbetalers. Dat was volgens de regels niet toegestaan omdat de ambtswoning van haar man een kok in dienst heeft, zo staat in een verklaring van het Israëlische ministerie van Justitie.



Sara Netanyahu wist volgens de aanklagers wel degelijk dat ze in overtreding was. Ze zou met hulp van een naaste medewerker hebben gelogen over de aanwezigheid van een kok in de ambtswoning en hebben voorgewend dat die afwezig was. Ze weigerde volgens justitie om tot een schikking te komen, wilde de bestelde maaltijden niet alsnog vergoeden en bestrijdt de beschuldigingen.