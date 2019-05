Vrouw lokt aanstaande moeder met gratis kleertjes en snijdt baby uit haar buik

,,Het was een gek verhaal’’, zei Brendan Deenihan gisteren namens de politie van Chicago. Agenten vonden de auto van de jonge vrouw een paar blokken verderop terug en keerden terug met een huiszoekingsbevel. In de gang en de badkamer van de woning van Figueroa troffen zij schoonmaakmiddelen en (resten van) bloedsporen aan. Het lichaam van de jonge vrouw werd daarna in de vuilnisbak aangetroffen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand anders daarna de auto van het slachtoffer wegrijdt.



De 46-jarige vrouw, haar vriend en haar dochter werden aangehouden. De twee vrouwen worden verdacht van moord, de man van het helpen verhullen van de misdaad. Ze moeten vandaag voorkomen. ,,Het is niet met woorden uit te leggen hoe smerig deze zaak is’’, aldus politiechef Eddi Johnson.



Arnulfo Ochoa, de vader van het jonge slachtoffer, zegt dankbaar te zijn dat het lichaam van zijn dochter is gevonden. De familie en bekenden waren al weken naar haar op zoek. Hij hoopt op een wonder en dat de baby het overleeft. Ook wil de familie nu gerechtigheid en een zware veroordeling voor de daders. ,,We vragen God om ons te helpen ons kind in goede gezondheid terug te krijgen’’, zegt Yiovanni Lopez, de vader van de baby. ,,Het is een geschenk dat mijn vrouw ons heeft nagelaten.’’