Vrouw ontdekt dat ze maandenlang werd vergiftigd door collega

De politie in Berkeley (Californië) gaat ervan uit dat de vrouw langzaam maar zeker vergiftigd werd door een collega. Wat hem bezielde, is onbekend. De 34-jarige David Xu werd afgelopen donderdag gearresteerd en is aangeklaagd voor het proberen te vermoorden van zijn collega Rong Yuan, met wie hij samenwerkte bij een klein ingenieursbedrijf.

Camerabeelden

De pogingen van de ingenieur om zijn collega te vergiftigen begonnen rond oktober 2017. In de winter van dat jaar werden ook twee familieleden van de vrouw ziek, nadat ze op verschillende momenten water dronken uit de waterfles die de vrouw van haar werk had meegenomen. Aangezien zij na een tijd begon te vermoeden dat er iets serieus mis was, bekeek ze in februari en in maart de beelden van een bewakingscamera die in het kantoor hangt. Op twee verschillende momenten is te zien hoe Xu iets in haar waterfles doet. Na een test bleek dat het water ‘een giftige hoeveelheid cadmium’ bevatte, aldus de politie.