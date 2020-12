Vrouw overlijdt na aanval haai bij Sint-Maarten

De vrouw was aan het zwemmen bij Orient Bay, een populair strand op het noordoostelijke deel van het eiland. Volgens persbureau AP viel de haai aan op zo'n 150 meter voor de kust en beet hij haar been af. De ambulancediensten rukten uit, maar de vrouw kon niet worden gered, meldden lokale media.

Het is volgens de lokale overheid voor het eerst in de recente geschiedenis van het eiland dat een haaienaanval een leven eist. Op alle stranden op het Franse stuk van Sint-Maarten geldt vanwege de aanval 48 uur lang een zwem- en watersportverbod, werd kort na het incident aangekondigd.

Haaienvallen zijn volgens experts extreem zeldzaam voor Sint-Maarten en de rest van de regio. ,,Het is vrij ongebruikelijk in dat gedeelte van de wereld”, zei Gavin Naylor, directeur van het Amerikaanse Shark Attack File, erover.

Ongebruikelijk

Er is voor Sint-Maarten slechts een eerder haaienincident bekend, uit 2005, toen zonder dodelijke afloop. In totaal zijn er sinds 2000 vier mensen in het Caribisch gebied omgekomen door toedoen van een haai, stelt het Florida Program for Shark Research, en waren er dertig andere bijtincidenten.

Bahama’s

Volgens Naylor komen de meeste haaienaanvallen in de regio in de Bahama’s voor. Dat heeft volgens hem te maken met het massatoerisme daar. ,,We zien een sterke correlatie tussen haaienbeten en het aantal mensen in het water.” Vorig jaar werden er drie haaienincidenten gemeld in de Bahama’s, waarvan een met dodelijke afloop. Wereldwijd noteerde de organisatie in 2019 64 aanvallen.