Vrouw solliciteert en krijgt mail terug die duidelijk niet voor haar bestemd is

Een Britse vrouw die solliciteerde naar een baan bij een biologische supermarkt, is in shock nadat ze een interne e-mail terugkreeg die duidelijk niet voor haar was bedoeld. Zo werd de 48-jarige Paige Bond omschreven als iemand met een irritante stem. Maar: 'ze zou de sfeer in het magazijn weleens kunnen opkrikken'.

Paige Bond (48) wilde graag als inpakker aan de slag bij Forest Whole Food in het Britse Dorset, maar veranderde van gedachten na het lezen van wat haar potentiële werkgever écht over haar dacht.

De interne mail kwam als antwoord op haar sollicitatiebrief. En hij was behoorlijk beledigend. 'Oké, ik weet exact wat voor type ze is', begint de zender van het bericht zijn relaas. 'Klein, energiek, licht irritant, maar waarschijnlijk erg goed voor de baan waarvoor je haar nodig hebt: georganiseerd, snel en een beetje marginaal. Ze is het waarschijnlijk wel waard om te spreken als je het aankan om iemand als haar in de buurt te hebben.'

Beledigingen

En dat was nog niet alles. Er waren nog meer beledigingen. 'Ze heeft relevante ervaring en zou de sfeer in het magazijn kunnen opkrikken. Ik durf wel te wedden dat ze een erg irritante stem heeft. Wis deze mail voor het geval je haar aanneemt. Zodat ze er niet achter kan komen.'

Paige, woonachtig in New Milton, verklaarde dat ze de mail 'walgelijk' vond, puur een 'analyse' van haar op basis van haar profielen op sociale media. Toch besloot ze om langs te gaan voor een sollicitatiegesprek nadat een medewerkster van het bedrijf een verontschuldiging had ingesproken op haar antwoordapparaat. ,,Ze zei dat de jongens me erg graag wilden ontmoeten”, aldus Bond afgelopen weekend in de Engelse media. ,,Ik ben een sterke vrouw en besloot dat ik op de uitnodiging in zou gaan.”

'Vernederend en fout'

Het sollicitatiegesprek liep uit op een teleurstelling voor de vrouw. Ze kreeg naar eigen zeggen geen persoonlijke verontschuldiging tijdens het gesprek. Die kwam pas nadat ze het gênante incident zelf ter sprake bracht. Hoewel ze sindsdien niets meer van het bedrijf hoorde, besloot ze al snel dat ze een baan bij de supermarkt niet meer zou aannemen. ,,Ik ben een glamoureuze vrouw en ja ik heb grote borsten, maar hoe kunnen ze me daar nu op beoordelen? Het laatste wat ik ben, is marginaal.”

,,Ik fleur mijn facebookpagina op met vakantiefoto’s en ik neem graag een selfie, maar als ze me daarop afrekenen is dat walgelijk”, gaat ze verder. ,,Het is vernederend en compleet fout.”