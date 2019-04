Vrouwen aan de top in Europa: Nederland nog altijd mannenbolwerk

May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-op­ties

11:17 De Britse premier Theresa May vergadert vandaag vijf uur lang met het Britse kabinet in een poging een uitweg te vinden in het uitzichtloze doolhof van de brexit. Gisteren stemde het Britse Lagerhuis nog vier alternatieve opties voor de brexit weg.