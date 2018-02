Vrouwen verdacht van verminken meisje (5) bij voodoo-ritueel

De mishandelingen vonden plaats in East Bridgewater, even onder Boston. Het broertje vertelde hoe zijn jongere zusje al zeker twee keer was vastgebonden op een stoel terwijl de twee vrouwen vuur in haar gezicht bliezen. Ze zouden haar ook met een naald in de nek en armen gesneden hebben. Het meisje zelf verklaarde dat het tweetal ook iets prikkends over haar ogen had gegoten.