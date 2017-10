Vrouwendoder Marseille zat twee dagen voor 'aanslag' nog in de cel

'Afwezig'

De arrestant was volgens justitie in het bezit van een Tunesisch paspoort op naam van ene Ahmed H., waarover twijfel bestond. In afwachting van het natrekken van zijn antecedenten, bracht de dertiger de nacht door in de politiecel. Die mocht hij zaterdag verlaten nadat was vastgesteld dat hij geen werk noch een vaste woon- of verblijfplaats had. Vanwege zijn illegale status kwam de arrestant in aanmerking voor uitzetting over de grens. In afwachting daarvan kon hij worden overgebracht naar een administratief detentiecentrum, maar de ambtenaar van dienst in het departement dat bevoegd was om erover te beslissen, 'was afwezig'. Dat verklaarden bronnen dichtbij de zaak althans tegenover het Franse persbureau AFP.

Lyonnaise

Het is nog niet bekend waar de arrestant na zijn vrijlating naartoe ging. Hij doodde gistermiddag op het voorplein van het hoofdstation van Marseille twee vrouwen met een mes. Volgens ooggetuigen zat de man rustig op een bankje, sprong hij plotseling op, rende naar een vrouw, diende haar meerdere messteken toe, liep weg, keerde even later terug en stak in op een tweede vrouw. Een voorbijganger probeerde de man tevergeefs te stoppen door met een vlaggenstok op hem in te slaan, zo verklaarde justitie. De moordenaar was volgens haar in het bezit van een mes met een lemmet van 20 centimeter. Een van de slachtoffers studeerde in Aix-en-Provence, de andere in Lyon. Onderzoek moet uitwijzen of de dader een van de vrouwen of wellicht beide al zag in Lyon en hen volgde naar Marseille.



De dader, die na de dubbele moord werd doodgeschoten door militairen van Operatie Sentinel, de anti-terreuroperatie die werd opgezet na de bloedige aanslag op de Parijse redactie van weekblad Charlie Hebdo in 2015, had geen identiteitspapieren bij zich. Hij werd geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken. Onderzoek moet uitwijzen of zijn Tunesische paspoort authentiek is.



De aanval op de twee vrouwen in Marseille werd gisteravond opgeëist door terreurbeweging IS, maar de Franse autoriteiten plaatsen daar vraagtekens bij 'want er is tot nu toe geen enkel verband tussen de dader en IS', zo verklaarde een bron rond het onderzoek tegenover AFP.