VS: ‘Assange is gewoon een crimineel’

Auto rijdt in op carnavals­stoet Duitsland: ‘zeker 10 gewonden, ook kinderen’

16:46 In de buurt van het Duitse Kassel is een auto ingereden op een carnavalsstoet. Daarbij zouden minstens tien gewonden zijn gevallen en mogelijk zelfs vijftien waaronder ook kinderen, melden Duitse media. Het is nog onduidelijk of het gaat om een ongeval of een aanslag.