VS: Chinese ballon had antennes om te spioneren

Meisje beschermt kleine broer 36 uur lang tegen stof en puin in Syrië

De tol van de zware aardbeving in Turkije en Syrië is loodzwaar, maar af en toe komen hoopvolle berichten uit de regio. Een Syrisch meisje en haar jongere broertje konden uren na de aardbeving gered worden. Op beelden is te zien hoe het meisje al die tijd haar broertje in bescherming nam tegen stof en puin.

8 februari