VS eisen vrijlating gearresteerde journalisten Hongkong

Dat de politie van Hongkong woensdag een nieuwsmedium binnenviel en journalisten arresteerde, ondermijnt de geloofwaardigheid van Hongkong, vindt Blinken. De minister verwijt China en de lokale autoriteiten dat onafhankelijke media ,,het zwijgen worden opgelegd”.

Meer dan honderd agenten vielen woensdag de redactie van Stand News binnen en er werden zeven arrestaties verricht. Medewerkers van het online nieuwsmedium worden verdacht van ‘samenzwering om opruiende publicaties te publiceren’. Onder de arrestanten was onder meer waarnemend hoofdredacteur Patrick Lam van Stand News.

Bij de inval is volgens de politie ‘relevant journalistiek materiaal’ in beslag genomen op grond van de nationale veiligheidswet, een controversiële wet die medio 2020 door Beijing aan Hongkong is opgelegd.

De veiligheidswet richt zich op de prodemocratische oppositie en bestrijdt activiteiten die de regering in Beijing als subversief, separatistisch en terroristisch beschouwt. Meer dan honderd activisten zijn al gearresteerd op grond van de wet, van wie er tientallen nog gevangen zitten.

Stand News, sinds de oprichting in 2014 een van de meest kritische onafhankelijke media in de metropool, moest de deuren sluiten na de politie-inval. Dat is zeer kwalijk, stelt Blinken. ,,Een regering die niet bang is voor de waarheid zou de vrije pers juist moeten omarmen", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De gearresteerde medewerkers moeten van de Amerikaanse minister worden vrijgelaten.

In een reactie op de verwijten van de Amerikaanse minister Blinken stelt Carrie Lam, de leider van Hongkong, dat de arrestaties en inval niet gericht zijn op de media in zijn algemeenheid. Het ging enkel en alleen om Stand News, meldt Lam. Daarnaast stelt de topbestuurder dat het niet aan buitenlandse regeringen is om de invrijheidstelling van verdachten te eisen, dat is ,,tegen de wet”.

De online publicatie Stand News was het belangrijkste overgebleven prodemocratische medium in Hongkong nadat in juni de krant Apple Daily werd gesloten, eveneens met een beroep op de veiligheidswet. De oprichter, mediamagnaat Jimmy Lai, zit al ruim een jaar vast.

Hongkong was lange tijd een Britse kroonkolonie, maar behoort sinds 1997 weer tot China. Sindsdien wordt Hongkong semiautonoom bestuurd als een speciale administratieve regio. De communistische volksrepubliek had toegezegd dat de stad nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen. Die regeling wordt ‘één land, twee systemen’ genoemd. Inwoners van Hongkong hadden daardoor meer vrijheden dan mensen in andere delen van China.