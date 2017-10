VS gaat weer vluchtelingen toelaten

Slechtste speler FIFA 18 blijkt geen profvoetballer maar materiaalman

24 oktober Wanneer het wereldberoemde voetbalspel FIFA uitkomt is het ieder jaar weer de vraag: wie is de beste uit het spel en wie de slechtste? Dit jaar blijkt de minste speler uit spel de Duitser Tommy Käßemodel te zijn. Dat hij laag scoort is niet verwonderlijk, want Käßemodel blijkt niet eens profvoetballer te zijn. Sterker nog: hij is de materiaalman.