VS halen diplomaten terug uit Myanmar

Barbara overwon hersentu­mor, verloor tienerdoch­ter en krijgt op haar 57ste een baby

26 maart Een Amerikaanse vrouw die een hersentumor overwon en haar tienerdochter verloor aan dezelfde ziekte, is op haar 57ste weer moeder geworden. Barbara Higgins beviel afgelopen weekend van een zoon. Ze is daarmee de oudste vrouw in de staat New Hampshire die ooit een baby kreeg.