VS moet onderzoek doen naar de inzet van teken als biologisch wapen

Chris Smith, een afgevaardigde van de staat New Jersey, is degene die het verzoek als eerste had neergelegd. Hij zei hiertoe geïnspireerd te zijn door ‘een aantal boeken en artikelen die suggereren dat er destijds significant onderzoek is gedaan bij overheidsfaciliteiten om teken en andere insecten te veranderen in biologische wapens.’ Deze activiteiten zouden dus eventueel zelfs de ziekte van Lyme hebben kunnen verspreid.

In een recent verschenen boek, Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons wordt de ontdekker van Lyme -en specialist in biowapens- Willy Burgdorfer geïnterviewd. Samen met bestanden van onderzoek dat Burgdorfer in zijn laboratorium door de jaren heen heeft gedaan, vormt dit volgens Smith bewijs dat hij en andere specialisten in biowapens, teken met ziekteverwekkers hebben volgestopt. In die laboratoria werd onder andere onderzocht of deze ziekteverwekkers zware lichamelijke afwijkingen, ziekte of zelfs de dood tot gevolg zouden kunnen hebben bij potentiële vijanden.