VS na Trump-tijdperk terug in VN-Mensenrechtenraad

Na roadtrip doodgevon­den Gabby is door wurging om leven gebracht, verloofde spoorloos

13 oktober De Amerikaanse Gabby Petito, die na een roadtrip met haar verloofde vermist raakte en later dood werd gevonden, is door wurging om het leven gebracht. Dat maakte de lijkschouwer gisteravond bekend tijdens een persconferentie. Het was al duidelijk dat Petito door geweld om het leven was gekomen, maar de precieze doodsoorzaak bleef nog onduidelijk.