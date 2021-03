VS: Noord-Koreaanse raketlancering bedreiging voor buurlanden

Naast de Verenigde Staten heeft ook de Zuid-Koreaanse Nationale Veiligheidsraad diepbezorgd gereageerd op de raketlanceringen door het Noorden. De Amerikanen hebben laten weten dat zij met hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan de situatie blijven observeren en in overleg blijven. Details over de Noord-Koreaanse raketlancering zijn verder nog niet voorhanden, heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris laten weten.

De gezamenlijke stafchefs van het Zuid-Koreaanse leger meldden donderdag dat Noord-Korea een niet nader geïdentificeerd object hebben gelanceerd vanaf de oostkust en dat het object in zee zou zijn neergekomen. Eerder waarschuwde de Japanse kustwacht er ook al voor dat mogelijk een raket was afgevuurd vanuit de stalinistisch geleide Volksrepubliek.

Het Japanse ministerie van Defensie zei dat het projectiel niet in Japanse territoriale wateren terecht is gekomen. Eerder waarschuwde de Japanse kustwacht schepen in de zone dat die uit de buurt moeten blijven van in zee gevallen objecten. ,,De lancering bedreigt de vrede en stabiliteit van ons land en de regio, en was een duidelijke schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”, zei de Japanse premier Yoshihide Suga in een reactie.