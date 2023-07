VS optimistisch over relatie met China na vierdaags bezoek minister aan Peking

Vermiste Emma zat dagenlang vast in modder: ‘Dit had niet beter kunnen aflopen’

Een vermiste Amerikaanse vrouw is na een week levend teruggevonden in een natuurgebied, niet ver van haar woonplaats. Volgens de politie heeft de 31-jarige Emma Tetewsky meerdere dagen vastgezeten in modder in het Borderland State Park. Gelukkig hadden enkele wandelaars haar gisteren horen schreeuwen om hulp.