‘VS overwegen nieuwe coronarestricties voor reizigers uit China’

Volgens de overheidsfunctionarissen maakt de Amerikaanse regering zich zorgen over de situatie in China en heeft die vragen gesteld over de gegevens die het land rapporteert over de verspreiding van het virus.

Hevige protesten in China hebben ervoor gezorgd dat het strenge zero-covidbeleid, waarbij hele steden in isolatie moesten bij besmettingen, aan de kant is geschoven. Hierdoor is het aantal besmettingen in het land de afgelopen weken enorm toegenomen. Volgens een schatting van de Chinese autoriteiten van enkele dagen geleden komen er dagelijks gemiddeld 37 miljoen coronagevallen bij. Daarmee is de huidige Chinese corona-uitbraak de grootste ter wereld. In de eerste 20 dagen van december zijn 248 miljoen mensen besmet met het virus, dat is 18 procent van de Chinese bevolking.