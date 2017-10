VS pakken verdachte op van Benghazi-aanslag in 2012

Update ‘Asiel Puigdemont groot probleem voor België’

21:51 De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is in het grootste geheim naar Brussel afgereisd. Dat bevestigen Belgische regeringsbronnen. Volgens Spaanse media zou hij, samen met een vijftal ministers, asiel willen aanvragen bij onze zuiderburen. Vast staat wel dat hij aldaar de Belgische advocaat Paul Bekaert in handen heeft genomen.