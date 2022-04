VS sturen steeds zwaardere wapens: ‘Contrast met eerste weken is groot’

De grens gaan Amerikaanse militairen niet over, maar op een geheime plek buiten Oekraïne hebben ze wel degelijk een rol in de verdediging van het land. Ze trainen Oekraïense collega’s in het gebruik van Amerikaanse wapensystemen. In ieder geval vijftig Oekraïners kregen een week lang les in het gebruik van de houwitsers die vanuit de VS naar Oekraïne gaan. De vijftig gaan hun kennis weer met collega’s delen.