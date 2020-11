VS trekken aanklachten tegen Mexicaanse oud-generaal in

Bedreigde bestuurder Georgia onder druk gezet om stemmen ongeldig te verklaren

17 november Brad Raffensperger, de hoogste verantwoordelijke voor de verkiezingen in de staat Georgia, zegt dat zijn Republikeinse partijgenoten hem in toenemende mate onder druk zetten om de integriteit van de afgelopen presidentsverkiezingen in twijfel te trekken. Dat meldt The Washington Post.