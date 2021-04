VS trekken laatste troepen terug uit Irak

Van coronahots­pot tot modelland om jaloers op te zijn: dit is het ‘wonder van Portugal’

8:20 In januari zat Portugal nog met hele slechte coronacijfers, maar nu is de situatie zodanig verbeterd dat vele landen met een jaloerse blik kijken. Het aantal besmettingen is al weken spectaculair aan het dalen waardoor Portugal kan versoepelen, terwijl de meeste Europese landen nét verstrengingen hebben afgekondigd. Dit is het wonder van Portugal.