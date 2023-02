VS vragen om uitlevering zoon Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’

update Eén dode en 69 gewonden na nieuwe beving met kracht van 5,2 in Oost-Tur­kije

Oost-Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving, die een kracht van 5,2 op de schaal van Richter had. Dat meldt het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum (EMSC). Eén persoon is overleden door de beving; 69 mensen raakten gewond. Zoek- en reddingsteams zijn bij vijf gebouwen ingezet, meldt de Turkse rampenautoriteit AFAD.