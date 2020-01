VS weigert nog steeds uitlevering van gevluchte diplomatenvrouw die tiener doodreed

Zes doden bij schietinci­dent in Duitsland: ‘dertiger vuurde op familiele­den’

15:55 Bij een schietincident in het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden-Württemberg, zijn zes doden en twee zwaargewonden gevallen. Dat heeft de politie bevestigd tegenover Duitse media. De schutter is gearresteerd en de aanleiding voor het incident ligt in de persoonlijke sfeer. Het zou gaan om een familiedrama.