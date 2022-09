VS willen Taiwan wapens leveren, China reageert woedend

Geweld Irak Bagdad was oorlogsge­bied: ‘Snelheid waarmee geweld zich ontwikkel­de was indrukwek­kend’

De Iraakse hoofdstad Bagdad beleefde de meest bloedige dagen in jaren. Bij gevechten tussen rivaliserende sjiitische milities in het politieke en diplomatieke hart van de stad vielen veel doden en gewonden. Het was er zo gevaarlijk dat de staf van de Nederlandse ambassade tijdelijk werd geëvacueerd.

30 augustus