VS woedend na raketaanval op vliegveld Irak, Nederlandse militairen ongedeerd

Vrouw van Navalny vliegt terug naar Duitsland

10 februari De echtgenote van de Russische oppositieleider Aleksej Nalavalny (44) is weer in Duitsland. Ze vloog vanmiddag vanuit Moskou naar de luchthaven van Frankfurt, meldt Der Spiegel. Julia Navalny verbleef zo'n vijf maanden in de Bondsrepubliek met haar man, die er herstelde van zijn vergiftiging, maar vlogen iets meer dan drie weken geleden terug naar Moskou.