VS zetten strijdster tegen de slavernij voorlopig niet op 20 dollarbiljet

Tubman werd in 1822 geboren als slaaf in de staat Maryland. In 1849 vluchtte Tubman naar Philadelphia, waar zwarte Amerikanen vrij konden zijn. Tubman was uiteindelijk betrokken bij de bevrijding van honderden slaven, voor en tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.



Na de oorlog zette ze zich ook in voor het vrouwenstemrecht. Tubman overleed in 1913, op 91-jarige leeftijd.

De roep om een vrouw op het Amerikaanse briefgeld klinkt al langer. Even werd overwogen om Alexander Hamilton, de eerste minister van Financiën, van het 10 dollarbiljet te halen, maar dat stuitte op verzet.



Tegen het vervangen van Jackson werd aanzienlijk minder geprotesteerd. De president was nauw betrokken bij de deportatie van grote groepen inheemse bewoners van het continent. De tocht, die bekendstaat als The Trail of Tears, kostte aan duizenden indianen het leven.